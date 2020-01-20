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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тимошенко договорилась с Коломойским, Микитась разозлил Зеленского. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" 20 января начинает серию публикаций о самых интересных политических слухах в популярных Telegram-каналах, которые за последние годы стали частью политической жизни Украины. Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

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Зеленского якобы разозлил инцидент с Микитасем
Зеленского якобы разозлил инцидент с Микитасем
Фото: EPA

“Тимошенко договорилась с Коломойским”

Telegram-канал “Легитимный” утверждает, что лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко договорилась с бизнесменом Игорем Коломойским “о скрытом союзе”.

“В январе у них уже было несколько разговоров. Источник утверждает, что Тимошенко резко меняет свою стратегию и тактику. Если в 2019 году она придерживалась стратегии “миротворца”, то 2020 год она начинает как “охотник”. [Юлия Тимошенко] сейчас будет критиковать всех, и президента в том числе. Источник подчеркивает, что сейчас есть “скрытая ситуативная коалиция”, которая поставила себе целью [добиться проведения] внеочередных выборов в парламент. Известно, что это выгодно всем финансовым группам и олигархам, кроме команды президента”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА


Микитась пытался улететь в Лондон

Утром 20 января бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко и издание “Страна" сообщили, что бывший президент корпорации "Укрбуд", народный депутат VIII созыва от группы "Воля народа" Максим Микитась, подозреваемый в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, пытался покинуть Украину. Позже эту информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины. 

Микитася сняли с авиарейса Киев – Лондон и вручили документ о запрете покидать территорию Украины.

Telegram-канал “Недоторкані” сообщал, что у Микитася с собой было разрешение от Специализированной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию для лечения. 

МУЛЬТИМЕДИА

По информации Telegram-канала “Женщина с косой”, этот инцидент “разозлил президента Украины Владимира Зеленского”. “Он лично звонил генпрокурору [Руслану] Рябошапке и главе САП Назару Холодницкому, чтобы узнать, [почему] “новые прокуроры” выпускают из страны топ-коррупционера под честное слово”, – утверждают авторы паблика. 

МУЛЬТИМЕДИА


Зеленский устал

Другой источник канала “Женщина с косой” заявил, что "Зеленский устал от междоусобиц, а также интриг внутри Зе-команды и “Слуги народа”. “У президента уходит много сил, чтобы гасить эти скандалы. В последнее время президент очень плохо спит”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА


Порошенко сходил в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко 20 января пришел в Государственное бюро расследований, где ему вручили три повестки и приглашение на допрос, сообщает Telegram-канал издания “Страна” со ссылкой на неназванный источник. “Ему предложили провести допрос сегодня, но он отказался и пообещал в плановом режиме явиться завтра”, – сказал собеседник.

Допрос 21 января должен начаться в 10.30.

МУЛЬТИМЕДИА
Теги: Юлия Тимошенко, Киев, Петр Порошенко, Украина, Сергей Лещенко, Игорь Коломойский, Госпогранслужба, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Назар Холодницкий, Укрбуд, Максим Микитась, Руслан Рябошапка, Европейская солидарность
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