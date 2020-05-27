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ПОЛИТИКА

У Авакова иммунитет до конца года, Шмыгаль хочет, чтобы волонтеры следили за соблюдением карантина. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 26 мая.

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Анонимный паблик утверждает, что у Авакова "скрытый иммунитет"
Анонимный паблик утверждает, что у Авакова – "скрытый иммунитет"
Фото: mvs.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

У Авакова иммунитет до конца года

"Женщина с косой" сообщает, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть "скрытый иммунитет".

"Его не отправят в отставку до конца этого года. Источник указывает, что Арсена Авакова никто до местных выборов не будет отправлять в отставку, чтобы не создавать себе сильного политического оппонента", – пишет Telegram-канал.

Шмыгаль хочет, чтобы за соблюдением карантина следили волонтеры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается привлекать волонтеров, чтобы они следили за соблюдением карантинных ограничений в местах массового скопления людей.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать людей о правильном ношении маски, соблюдении социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений. Идею уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики", – написал Шмыгаль.

Теги: Украина, выборы, Арсен Аваков, правительство, Дмитрий Козак, Министерство социальной политики, волонтер, волонтеры, война на Донбассе, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак
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