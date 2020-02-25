У председателей ОГА “грустное настроение”, Ермак добивается отставки Гончарука. Главное из Telegram-каналов

Слухи о скорой отставке Гончарука ходят с конца прошлого года Фото: kmu.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

“Губернаторопад”

Telegram-канал “Картель” пишет, что на март запланированы “чистки по регионам”. “Начнется “губернаторопад”. [Глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак убеждает [главу государства Владимира] Зеленского дать “зеленый свет” для полной перезагрузки региональной политики”, – пишет паблик.

В связи с этим, утверждает анонимный Telegram-канал, “у многих губернаторов грустное настроение”.

Ермак добивается отставки Гончарука

Telegram-канал “Женщина с косой” утверждает, что Владимир Зеленский “крайне недоволен премьер-министром Алексеем Гончаруком, и отставка премьера – дело времени”.

“Ермак убеждает Зеленского перезагрузить полностью правительство, а также регионы. Ожидается “большая стирка”. Возвращение Зеленского в образ Голобородько неслучаен – это Ермак убедил его жестко “кошмарить” чиновников”, – сказал неназванный источник Telegram-канала.

“Слуга народа” проигрывает выборы мэров

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что результаты закрытых социологических исследований, проведенных по заказу властей, показывают, что пропрезидентская партия не сможет бороться за посты мэров областных центров.

“По всем областным [центрам] провели закрытые социологические исследования. Если результат партии [“Слуга народа”] еще можно назвать приемлемым, то борьбу за мэров центральных городов власть начала проигрывать”, – говорится в сообщении.