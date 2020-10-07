У Трампа появились антитела к COVID-19 – врач

Более суток у президента США Дональда Трампа нет симптомов коронавирусной инфекции, он утверждает, что великолепно себя чувствует. Об этом сообщил врач Белого дома Шон Конли.

У президента США Дональда Трампа появились "заметные" уровни антител к коронавирусу, об этом в меморандуме о здоровье главы Белого дома сообщил его врач Шон Конли. Меморандум 7 октября опубликовала в Twitter пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани.

По данным Конли, антитела выявлены в пробах, взятых 5 октября; в анализах за 1 октября они не определялись.

Президент заявил врачу, что чувствует себя великолепно. Симптомов COVID-19 у Трампа нет более 24 часов, после госпитализации ему больше не требовался дополнительный кислород, отметил Конли. Лихорадка последний раз наблюдалась у президента более четырех дней назад.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Конли заявлял, что основные показатели жизнедеятельности президента, в частности уровень насыщения крови кислородом, в норме.