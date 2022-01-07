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ПОЛИТИКА

Уголовное производство о возможной подделке электронной подписи Кернеса продлили на год

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Суд продлил производство до декабря 2022 года
Суд продлил производство до декабря 2022 года
Фото: pixabay.com

Дзержинский райсуд Харькова продлил еще на год уголовное производство о возможной подделке в декабре 2020 года электронной подписи на тот момент городского головы Геннадия Кернеса. Определение об этом было принято 28 декабря 2021 года, на него 7 января 2022 года обратил внимание портал "СтопКор".

В документе, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что продлить дело на 12 месяцев попросила сотрудница Нацполиции Беляева. Сама правоохранительница на заседание суда не пришла.

В материалах дела говорится, что в уголовном производстве "выполнен значительный объем следственных действий, однако лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения, не установлено".

Полиция объяснила, что для завершения досудебного расследования необходимо провести еще ряд следственных действий, в числе которых – "установить и допросить дополнительных свидетелей", а также "получить временный доступ к вещам и документам, находящимся в распоряжении ООО "Укрнет", с целью установления содержания электронного письма, якобы полученного Харьковским городским советом 9 декабря 2020 года".

В итоге судья Людмила Рыбальченко продлила срок досудебного расследования до 29 декабря 2022 года.

В декабре 2020 года депутат Харьковского горсовета из фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на тот момент на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета. Избрание секретарем горсовета позволило Терехову стать и.о. мэра после смерти Кернеса.

11 января 2021 года Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook ответ областной прокуратуры, в котором говорилось, что правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

В мэрии заявляли, что электронную подпись подделать невозможно.

Контекст:

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

После смерти Кернеса в городе прошли выборы нового городского головы, которые выиграл Терехов. Он стал мэром.

Теги: Геннадий Кернес, полиция, расследование, политика, Игорь Терехов, уголовное производство, подделка, судья, заседание
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