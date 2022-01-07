Уголовное производство о возможной подделке электронной подписи Кернеса продлили на год

В документе, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что продлить дело на 12 месяцев попросила сотрудница Нацполиции Беляева. Сама правоохранительница на заседание суда не пришла.

В материалах дела говорится, что в уголовном производстве "выполнен значительный объем следственных действий, однако лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения, не установлено".

Полиция объяснила, что для завершения досудебного расследования необходимо провести еще ряд следственных действий, в числе которых – "установить и допросить дополнительных свидетелей", а также "получить временный доступ к вещам и документам, находящимся в распоряжении ООО "Укрнет", с целью установления содержания электронного письма, якобы полученного Харьковским городским советом 9 декабря 2020 года".

В итоге судья Людмила Рыбальченко продлила срок досудебного расследования до 29 декабря 2022 года.

В декабре 2020 года депутат Харьковского горсовета из фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на тот момент на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета. Избрание секретарем горсовета позволило Терехову стать и.о. мэра после смерти Кернеса.

11 января 2021 года Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook ответ областной прокуратуры, в котором говорилось, что правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

В мэрии заявляли, что электронную подпись подделать невозможно.