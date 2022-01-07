Уголовное производство о возможной подделке электронной подписи Кернеса продлили на год

В документе, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что продлить дело на 12 месяцев попросила сотрудница Нацполиции Беляева. Сама правоохранительница на заседание суда не пришла.
В материалах дела говорится, что в уголовном производстве "выполнен значительный объем следственных действий, однако лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения, не установлено".
Полиция объяснила, что для завершения досудебного расследования необходимо провести еще ряд следственных действий, в числе которых – "установить и допросить дополнительных свидетелей", а также "получить временный доступ к вещам и документам, находящимся в распоряжении ООО "Укрнет", с целью установления содержания электронного письма, якобы полученного Харьковским городским советом 9 декабря 2020 года".
В итоге судья Людмила Рыбальченко продлила срок досудебного расследования до 29 декабря 2022 года.
В декабре 2020 года депутат Харьковского горсовета из фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на тот момент на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета. Избрание секретарем горсовета позволило Терехову стать и.о. мэра после смерти Кернеса.
11 января 2021 года Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook ответ областной прокуратуры, в котором говорилось, что правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
В мэрии заявляли, что электронную подпись подделать невозможно.
Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.
С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.
17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.
После смерти Кернеса в городе прошли выборы нового городского головы, которые выиграл Терехов. Он стал мэром.