Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе

Делегацию Украины на заседании Совета Безопасности ООН, где поднимут вопрос атаки боевиками позиций украинских военных на Донбассе, будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Начало заседания Совета безопасности ООН состоится в 22.00 по киевскому времени Фото: ЕРА

18 декабря на заседании Совета Безопасности ООН Украина поднимет вопрос сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он отметил, что делегацию Украины будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Начало заседания – в 22.00 по киевскому времени.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter заявил, что также поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных в Париже», – написал он.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote