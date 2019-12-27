Украина и Молдова подписали договор о поставках газа

ООО "Оператор ГТС України", ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорский технических договор о взаимодействии по европейским правилам.

С 1 января 2020 года Украина сможет транспортировать газ в Молдову Фото: ЕРА

Украина и Молдова 27 декабря подписали договор о поставках газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба "Оператора ГТС України".

Соответствующий межоператорский технических договор о взаимодействии по европейским правилам был подписан между украинским оператором, ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз".

Согласно документу, газ можно будет транспортировать в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки: Лиманское, Алексеевка, Гребеники, Каушаны и Ананьев.

"Таким образом, это полностью завершит разблокировку трансбалканского газового коридора", – говорится в сообщении.

В конце 2019 года украинский оператор подписал договора с Румынией, Польшей и Венгрией. На данный момент проходят переговоры с российским "Газпромом" и словацким оператором Eustream.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

27 декабря в Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор газотранспортной системы Украины" готов к работе по европейским правилам.