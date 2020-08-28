Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

Украина и Польша будут обмениваться опытом в борьбе с налоговым мошенничеством и в предотвращении попыток избежать налогообложения. О этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сотрудничество двух стран приведет к стабильному росту доходов бюджета, отметили в Минфине Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в том числе в части администрирования НДС и трансграничного экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минфина 28 августа.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и в предотвращении попыток избежать налогообложения", – сказал Марченко.

Реализация соглашения направлена на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение мероприятий на границе для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС, отмечено в сообщении.

По информации Минфина, сотрудничество двух стран в этой сфере приведет к повышению безопасности польских и украинских граждан и стабильному росту доходов бюджета.