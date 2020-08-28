Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в том числе в части администрирования НДС и трансграничного экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минфина 28 августа.
"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и в предотвращении попыток избежать налогообложения", – сказал Марченко.
Реализация соглашения направлена на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение мероприятий на границе для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС, отмечено в сообщении.
По информации Минфина, сотрудничество двух стран в этой сфере приведет к повышению безопасности польских и украинских граждан и стабильному росту доходов бюджета.