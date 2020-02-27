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Украина может восстановить авиасообщение с РФ, Шмигаль – “компромиссный” премьер. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 26 февраля.

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Анонимный Telegram-канал утверждает, что Украина может восстановить прямое авиасообщение с РФ
Анонимный Telegram-канал утверждает, что Украина может восстановить прямое авиасообщение с РФ
Фото: Depositphotos.com

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак хочет уволить министра по делам ветеранов и оккупированных территорий

Источник Telegram-канала “Легитимный” в Офисе президента утверждает, что глава ОП Андрей Ермак выступает за отставку министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

“Ермак настаивает, что это ведомство должен возглавить доверенный человек президента. Будучи помощником президента, Ермак выступал за разделение министерства (ведомство было создано путем объединения Министерства по делам ветеранов и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий при президенте Владимире Зеленском. – “ГОРДОН"). Министерство по вопросам реинтеграции должен был возглавить человек Ермака, который бы работал вместе с ним по “донбасскому кейсу”. Одним из претендентов на эту должность был Сергей Сивохо”, – заявил анонимный источник.

Украина может восстановить отношения с Россией

Источник “Резидента” утверждает, что Ермак работает над пятью проектами “для восстановления торгово-экономических взаимоотношений с Россией”.

“Нас ожидает восстановление авиасообщения между [Украиной и РФ], назначение послов, прямые торговые договоры и прямые поставки газа из России”, – пишет паблик.

Шмигаль – “компромиссный” премьер

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза считает, что вице-премьер Денис Шмигаль, назначенный на должность в начале февраля, может при определенных условиях возглавить правительство.

“Если не смогут уговорить кого-нибудь из “взрослых и адекватных” возглавить правительство и стать премьером, то именно он, скорее всего, станет компромиссным вариантом, который и рейтинг Зеленского не обвалит, и голоса в зале [Верховной Рады] получит, и не будет пытаться оспорить лидерство Зеленского. Так что присмотритесь”, – написал экс-депутат.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Кабинет Министров, Донбасс, правительство, Борислав Береза, Денис Шмигаль, Сергей Сивохо, Андрей Ермак
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