Украина не планирует снова запрещать въезд иностранцам – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично он выступает за возможность путешествовать "даже в условиях пандемии".

В планах Кабинета Министров Украины пока нет намерений ограничивать въезд в страну для иностранных граждан. Об этом 30 сентября на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы (с соблюдением определенных правил). И именно такую политику сейчас реализует правительство. В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерений внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", – сказал он.

Дипломат отметил, что решение о запрете было форс-мажорным, его Украина была "вынуждена принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии".

Решение закрыть границу Украины для иностранцев до 28 сентября было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение приняли единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.