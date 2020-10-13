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ПОЛИТИКА

Украина рассмотрит возможность введения санкций против Лукашенко – МИД

В случае введения Европейским союзом санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина рассмотрит возможность присоединения к ним, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба не исключил возможность введения санкций против Лукашенко
Кулеба не исключил возможность введения санкций против Лукашенко
Фото: ЕРА

Украина присоединится к санкциям, которые Евросоюз уже ввел против Беларуси, возможность введения новых будут рассматривать, учитывая действия ЕС в этом вопросе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Кулебу спросили, присоединится ли Киев к таким санкциям в случае их введения.

"Наша позиция по Беларуси с первого дня кризиса четкая и последовательная. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. К санкциям, которые уже ввели, мы присоединимся. Что касается любых новых санкций – мы будем действовать по согласованному алгоритму: сначала Европейский союз вводит санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", – ответил он.

Кулеба отметил, что в вопросе Беларуси прослеживается "яркий пример" сближения внешней политики ЕС и Украины, предусмотренного Соглашением об ассоциации. "Мы действительно одним фронтом выступаем по самым болезненным вопросам", – подчеркнул министр.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Он сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, но Лукашенко в списке нет.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, протесты, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, протесты в Беларуси
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