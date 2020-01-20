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Украина выплатила Штепе €3,6 тыс. по решению ЕСПЧ

Бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа подавала в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение права на свободу и справедливый суд в Украине. ЕСПЧ присудил ей €3,6 тыс. в качестве морального ущерба, однако требование вернуть ей компенсацию за потерю заработной платы не удовлетворил.

Адвокат говорит, что Штепа не собирается уезжать из Украины
Адвокат говорит, что Штепа не собирается уезжать из Украины
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которой в Украине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы, получила €3,6 тыс. компенсации по решению Европейского суда по правам человека за нарушение права на свободу. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", – подчеркнул адвокат.

По его словам, сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове.

Шадрин добавил, что Штепа не собирается уезжать из Украины, любит свою страну и надеется на справедливый суд.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Заседание 4 марта 2019 года не состоялось из-за госпитализации Штепы. Затем слушания переносились еще несколько раз – из-за неявки Штепы или ее защитников, а также когда судьи уходили в отпуск. 

3 июля Штепа не смогла приехать в суд, так как ее автомобиль застрял в дороге из-за пробитых колес, писало издание KHARKIV Today.

22 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова впервые после 16 месяцев перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

Штепа жаловалась на затягивание судебного процесса в Украине. Решение рассматривать дело Штепы в приоритетном порядке ЕСПЧ принял в апреле 2018 года.

Заявитель требовала €8650 в качестве компенсации материального ущерба, который она понесла в виде потенциальной потери заработной платы, и €30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Суд отклонил первое требование, но присудил €3,6 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Теги: ЕСПЧ, Славянск, Неля Штепа, ущерб, суд
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