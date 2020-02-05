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Украинцы преимущественно считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

18% украинцев, опрошенных центром "Социс", считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. 24,6% респондентов выразили противоположную точку зрения.

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Большинство опрошенных считают, что события в Украине развиваются "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном" направлении
Большинство опрошенных считают, что события в Украине развиваются "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном" направлении
Фото: ЕРА

Граждане Украины считают преимущественно, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в январе центром "Социс".

Вариант "в правильном направлении" выбрали 18% респондентов, "в неправильном направлении" – 24,6%.

51,8% опрошенных считают, что события развиваются "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном" направлении.

Отказались отвечать 5,6% участников опроса.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

Социсследование проводилось с 20-го по 27 января методом формализованного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2000 граждан. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

Теги: Украина, соцопрос, украинцы
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