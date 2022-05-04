В армии Беларуси – срочная боевая проверка. Минобороны уверяет, что это “не несет никакой угрозы” соседним странам

Армия Беларуси готовится действовать на земле и в воздухе Фото: EPA

Цель проверки, сказано в сообщении, оценка личного состава на готовность к оперативному реагированию на возможные кризисные ситуации. Воинские части должны быть готовы действовать на незнакомой местности, на земле и в воздухе, и в условиях быстро меняющейся обстановки.

Минобороны республики заявило, что "мероприятия не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".