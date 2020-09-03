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ПОЛИТИКА

В Беларусь прибыли катарские силовики, Россия отказывается от компромисса с Украиной. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 2 сентября.

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В Беларусь прибыла группа катарских силовиков, пишет анонимный Telegram-канал
В Беларусь прибыла группа катарских силовиков, пишет анонимный Telegram-канал
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Россия пытается навязать Украине свой план реализации парижских договоренностей

Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины пишет, что Россия пытается навязать Украине "свою дорожную карту реализации парижского протокола".

"[Замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак отказывается обсуждать компромиссные кейсы реализации Минских соглашений до внесения изменений в Конституцию Украины относительно "особого статуса" Донбасса", – утверждает паблик.

Украина, в свою очередь, "настаивает на встрече лидеров нормандского формата, на которой должны решиться спорные моменты относительно реализации Минских соглашений", сообщил источник "Резидента".

Другой источник паблика заявил, что позицию украинской стороны поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает инициативу президента Украины [Владимира Зеленского], который предложил провести встречу лидеров нормандского формата в конце сентября в Берлине", – пишет Telegram-канал.

Собеседник считает, что скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального сделает Кремль более "сговорчивым".

В Минск прибыли катарские силовики

Белорусский Telegram-канал "Трыкатаж" утверждает, что в Минск "прилетела группа силовиков-инструкторов из Катара во главе с премьер-министром шейхом Абдуллой бен Насером бен Халифой аль-Тани", который также возглавляет МВД королевства.

"МВД арабских стран славится умением формировать спецгруппы для проведения тайных акций, связанных с устранением "неудобных" деятелей, и карательные отряды", – уточняет "Трыкатаж".

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Беларусь, Алексей Навальный, Донбасс, Дмитрий Козак, нормандский формат, война на Донбассе, протесты в Беларуси
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