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ПОЛИТИКА

В Беларуси дефицит денег, Путин дал звезду героя главрачу омской больницы, куда попал Навальный. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 28 августа.

Белорусский паблик сообщил о сворачивании кредитования физлиц в стране
Белорусский паблик сообщил о сворачивании кредитования физлиц в стране
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Главврач омской больницы, куда сразу после отравления попал Навальный, получил звание героя РФ?

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" утверждает, что президент РФ Владимир Путин наградил главврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александра Мураховского. В эту больницу 20 августа доставили оппозиционера Алексея Навального с подозрением на отравление.

По данным паблика, Мураховский был награжден на основании секретного указа российского президента.

В Беларуси кончаются деньги

Белорусский Telegram-канал "Трыкатаж" пишет, что в стране на фоне массовых протестов против фальсификаций результатов президентских выборов наблюдается дефицит денег.

"Банки Беларуси остановили или сворачивают выдачу кредитов физлицам – в стране дефицит денег", – сообщил паблик.

ЕС грозит Украине приостановкой сотрудничества

"Резидент", ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, утверждает, что западные страны якобы оказывают давление на украинские власти в связи с решением Конституционного Суда, признавшего неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

"Послы западных стран обрывают телефон Офиса президента из-за решения Конституционного Суда по Сытнику. Угрожают приостановкой сотрудничества с ЕС", – заявляют авторы Telegram-канала.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Алексей Навальный, Конституционный Суд, Кремль, фальсификации, Артем Сытник, НАБУ, протесты в Беларуси
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