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В Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, его выиграл Лула

Лула набрал больше голосов и во втором туре выборов
Лула набрал больше голосов и во втором туре выборов
Фото: ЕРА

Во втором туре президентских выборов в Бразилии, который проходил 30 октября, больше всего голосов набрал бывший президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва, сообщает бразильский канал Globo.

Результат Лулы после подсчета 99,55% бюллетеней – 50,88%.

Его конкурент, действующий президент Бразилии Жаир Болсонару получил поддержку 49,12% избирателей.

Лула стал недосягаемым для Болсонару.

Скриншот: globo.com
Скриншот: globo.com

Контекст:

В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября, за Лулу проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%.

Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок.

Лула был президентом с января 2003 года по январь 2011 года.

Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, Бразилия, президент, Лула да Силва, Жаир Болсонару
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