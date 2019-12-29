Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В "ЕС" заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что передача экс-беркутовцев оборвет последние ниточки к заказчикам преступлений на Майдане.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд отпустил экс-беркутовцев под личное обязательство
Суд отпустил экс-беркутовцев под личное обязательство
Фото: hromadske.ua

В партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, 28 декабря заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана.

Политическая сила отметила, что передача экс-беркутовцев оборвет последние ниточки к заказчикам преступлений.

"Уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику [президенту РФ Владимиру] Путину и его марионетке [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу", – говорится в сообщении.

"ЕС" заявляет, что стремление россиян получить экс-беркутовцев под свою юрисдикцию является признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, которые стали началом военной агрессии России в Украине.

"Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить беркутовцев", – подчеркнули в политсиле.

Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор Сергей Куцый в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО. Их отпустили под личное обязательство.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. Рассмотрение апелляции на их арест началось 27 декабря. В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Беркут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В "ЕС" заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана / ГОРДОН
Сергей Притула, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Притула: Не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты
Вчера 22.13
Решение принял Киевский апелляционный суд
Евромайдан, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Суд в Киеве освободил под личное обязательство экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане
Вчера 22.10
Экс-беркутовцев включили в список на обмен
Евромайдан, КИЕВ
Противники обмена экс-беркутовцев собираются под Лукьяновским СИЗО
Вчера 21.07
Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Васильевой
Евромайдан
Суд в Киеве отказал в отводе судей, рассматривающих дело экс-беркутовцев
Вчера 19.30
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-беркутовцам
Евромайдан
Генпрокуратура сознательно отложила ближе к праздникам рассмотрение дел экс-беркутовцев, которых хотят обменять – СМИ
Вчера 19.11
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-беркутовцам
Экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах протестующих на Майдане, есть в списках на обмен удерживаемыми лицами – прокурор
Вчера 15.52
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS