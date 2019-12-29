В "Европейской солидарности" заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что передача экс-беркутовцев оборвет последние ниточки к заказчикам преступлений на Майдане.

В партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, 28 декабря заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана.

Политическая сила отметила, что передача экс-беркутовцев оборвет последние ниточки к заказчикам преступлений.

"Уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику [президенту РФ Владимиру] Путину и его марионетке [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу", – говорится в сообщении.

"Европейская солидарность" заявляет, что стремление россиян получить экс-беркутовцев под свою юрисдикцию является признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, которые стали началом военной агрессии России в Украине.

"Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить беркутовцев", – подчеркнули в политсиле.

Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор Сергей Куцый в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО. Их отпустили под личное обязательство.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. Рассмотрение апелляции на их арест началось 27 декабря. В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".