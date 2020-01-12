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В Филадельфии откроют почетное консульство Украины

Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины в США, отметило посольство Украины в Соединенных Штатах. Украинское консульство в этом городе возглавит вице-президент Украинской федерации Америки Ирина Мазур.

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Консулом Украины в Филадельфии станет Ирина Мазур
Консулом Украины в Филадельфии станет Ирина Мазур
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) откроют почетное консульство Украины. Об этом 11 января сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице Филадельфии. Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки", – говорится в сообщении.

Консулом будет назначена юрист, вице-президент Украинской федерации Америки Ирина Мазур. Удостоверение и консульский патент ей вручил посол Украины в США Владимир Ельченко.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/2737084949668053

В США работают почетные консульства Украины в Новом Орлеане (штат Луизиана), Сиэтле (штат Вашингтон), Бирмингеме (штат Алабама), Тусоне (штат Аризона), Детройте (штат Мичиган), Кливленде (штат Кентукки), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и Хьюстоне (штат Техас).

Теги: США, Владимир Ельченко, Филадельфия, консульство Украины, посольство Украины
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