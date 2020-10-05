ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Киеве на глазах разрушается памятник национального значения – Борислав Береза

Лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза показал видео с места, где в Киеве должен быть создан музей на Почтовой площади.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борислав Береза: Уже понятно, что музея не будет
Борислав Береза: Уже понятно, что музея не будет
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Из-за бездействия власти в Киеве разрушается уникальный объект культуры – остатки средневековой улицы времен Киевской Руси, которые были найдены во время реконструкции Почтовой площади, и, несмотря на сопротивление общества и историков, уже понятно, что музея здесь не будет. Об этом в своем YouTube-канале сообщил кандидат в мэры Киева и лидер "Эко партии Березы" Борислав Береза.

"Весной 2015-го во время реконструкции Почтовой площади в Киеве археологи нашли остатки средневековой улицы времен Киевской Руси. По их оценкам, такая находка имеет историческую ценность не только для Украины, но и всей Западной Европы. Для каждой цивилизованной страны, но не для действующего мэра", – заявил политик.

По словам Березы, участок, где были обнаружены ценные артефакты, отдан под застройку на основании сомнительного договора. Речь идет в частности о компании “Хенсфорд Украина”, которая под предлогом реконструкции транспортной развязки на Почтовой получила указанный участок для строительства ТРЦ.

"Столичная власть на протяжении многих лет отмалчивается, игнорируя решение проблемы. А тем временем старинная улица из-за контакта с воздухом и ливней просто разрушается у нас на глазах. Киев может стать туристической Меккой Европы, и не только из-за доступных цен на развлечения. История и архитектура города удивительны. Не хватает только власти, которая была бы заинтересована в их сохранении", – добавил Береза.

Он подчеркнул, что одним из ключевых пунктов его программы как кандидата в мэры Киева является сохранение исторического наследия города. Также Борислав Береза заявил о необходимости запретить в Киеве капитальное строительство рядом с памятниками культуры, если такое строительство будет угрожать состоянию памятников.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, местные выборы, Почтовая площадь, архитектура, музей, Эко Партия Березы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS