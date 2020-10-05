В Киеве на глазах разрушается памятник национального значения – Борислав Береза

Лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза показал видео с места, где в Киеве должен быть создан музей на Почтовой площади.

Из-за бездействия власти в Киеве разрушается уникальный объект культуры – остатки средневековой улицы времен Киевской Руси, которые были найдены во время реконструкции Почтовой площади, и, несмотря на сопротивление общества и историков, уже понятно, что музея здесь не будет. Об этом в своем YouTube-канале сообщил кандидат в мэры Киева и лидер "Эко партии Березы" Борислав Береза.

"Весной 2015-го во время реконструкции Почтовой площади в Киеве археологи нашли остатки средневековой улицы времен Киевской Руси. По их оценкам, такая находка имеет историческую ценность не только для Украины, но и всей Западной Европы. Для каждой цивилизованной страны, но не для действующего мэра", – заявил политик.

По словам Березы, участок, где были обнаружены ценные артефакты, отдан под застройку на основании сомнительного договора. Речь идет в частности о компании “Хенсфорд Украина”, которая под предлогом реконструкции транспортной развязки на Почтовой получила указанный участок для строительства ТРЦ.

"Столичная власть на протяжении многих лет отмалчивается, игнорируя решение проблемы. А тем временем старинная улица из-за контакта с воздухом и ливней просто разрушается у нас на глазах. Киев может стать туристической Меккой Европы, и не только из-за доступных цен на развлечения. История и архитектура города удивительны. Не хватает только власти, которая была бы заинтересована в их сохранении", – добавил Береза.

Он подчеркнул, что одним из ключевых пунктов его программы как кандидата в мэры Киева является сохранение исторического наследия города. Также Борислав Береза заявил о необходимости запретить в Киеве капитальное строительство рядом с памятниками культуры, если такое строительство будет угрожать состоянию памятников.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.