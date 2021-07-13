В Кремле отказались отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс, после публикации статьи Путина

Песков при этом рассказал, что Россия в рамках международного права "оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые были отвергнуты Украиной".

На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ее начале Путин вспоминает сказанные недавно слова о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое". В своей статье он выразил мнение, что "Киеву Донбасс просто не нужен".

Появление статьи об Украине Путин анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Статью главы Кремля обсуждали пользователи и украинского, и российского сегментов Facebook, Twitter и Telegram.