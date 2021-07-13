В Кремле отказались отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс, после публикации статьи Путина

Песков при этом рассказал, что Россия в рамках международного права "оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые были отвергнуты Украиной".
На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ее начале Путин вспоминает сказанные недавно слова о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое". В своей статье он выразил мнение, что "Киеву Донбасс просто не нужен".
Появление статьи об Украине Путин анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".
Статью главы Кремля обсуждали пользователи и украинского, и российского сегментов Facebook, Twitter и Telegram.
Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.