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В Кремле разрабатывают новую стратегию в отношении Украины, у Коломойского – "плохой день". Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 19 июня.

Офис президента отказался от сотрудничества с депутатской группой, которую связывают с Коломойским, утверждает анонимный Telegram-канал
Офис президента отказался от сотрудничества с депутатской группой, которую связывают с Коломойским, утверждает анонимный Telegram-канал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Кремль хочет новую стратегию по Украине

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в Кремле утверждает, что в России "украинский трек уже признан провальным".

"От [замглавы администрации президента РФ] Дмитрия Козака срочно ждут новую стратегию по Украине", – пишет паблик.

"Плохой день" Коломойского

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что 19 июня стало "плохим днем для [бизнесмена] Игоря Коломойского".

"Из группы “За майбутнє”, связанной с олигархом, вышло трое депутатов – это Лариса Билозир (невестка певицы), ее отец Николай Кучер и еще один депутат Геннадий Вацак. Эти трое депутатов считаются близкими к одному из крупнейших агробаронов страны Юрию Косюку. Особо обидно Коломойскому то, что Билозир, Кучер и Вацак сразу же присоединились к конкурирующей группе “Довіра”, которая связана с владельцем группы “Кернел” Андреем Веревским", – утверждает экс-депутат.

По его словам, Коломойский через группу "За майбутнє" "собирался шантажировать президента Владимира Зеленского", тогда как группа “Довіра” поддерживает инициативы главы государства и "регулярно покрывает дефицит голосов".

Анонимный паблик "ЗеРада" пишет, что переход депутатов состоялся якобы по указанию из Офиса президента в ответ на провал голосования за обновленную программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

"После провала голосования за программу правительства Офис президента не желает сотрудничать с депутатской группой "За майбутнє", – сказано в сообщении.

Теги: Верховная Рада, Украина, Сергей Лещенко, Кремль, Игорь Коломойский, Дмитрий Козак, российская агрессия, война на Донбассе, Кернел, Офис президента Украины, Лариса Билозир
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