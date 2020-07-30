В Минюст поступил иск о запрете Партии Шария

Истец попросил Окружной административный суд Киева обязать Министерство юстиции Украины обратиться с иском в суд о запрете деятельности Партии Шария на территории Украины и отменить ее государственную регистрацию.

В Министерство юстиции Украины поступил иск о запрете деятельности Партии Шария, Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по этому иску. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК в Facebook.

Истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности Партии Шария на территории Украины и отменить государственную регистрацию этой политической силы.

Кто именно подал иск, в ОАСК не уточнили.

Истец просит суд признать незаконным бездействие Министерства юстиции Украины. По его утверждению, министерство не проверило деятельность Партии Шария на соответствие закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

На парламентских выборах в 2019 году Партия Шария получила 2,23% голосов избирателей и получила право на государственное финансирование. Такое право она получила в соответствии с действующим на тот момент законом "О политических партиях в Украине". Согласно ему, право на госфинансирование имели все партии, получившие более 2% голосов избирателей.

Однако 16 октября 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым был повышен барьер для получения госсредств до 5%. Из-за этого без финансирования, кроме Партии Шария, остались Радикальная партия Ляшко, "Сила и честь", Оппозиционный блок, "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".