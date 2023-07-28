В Нигере военные объявили о госперевороте и отменили конституцию. У их сторонников заметили российские флаги

От имени военных выступил полковник Амаду Абдраман, за ним стояли еще девять человек в военной форме.

Он заявил, что силы обороны и безопасности якобы "решили положить конец режиму" в связи с "ухудшением ситуации с безопасностью и плохим экономическим и социальным управлением".

Хунта объявила о закрытии сухопутных и воздушных границ, отмене действия конституции, прекращении деятельности государственных институтов, а также сообщила о комендантском часе с 22.00 до 5.00.

Кроме того, Абдраман призвал не вмешиваться в происходящее в Нигере "всех внешних партнеров".

Хунта действует якобы от имени Национального совета по охране родины (CNSP).

27 июля в Twitter президента Нигера появилось заявление о том, что "с трудом достигнутые успехи будут сохранены" и об этом позаботятся "все нигерцы, которые любят демократию и свободу".

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023

28 июля глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила AFP, что утром с Базумом общался президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Нигера, по словам Макрона, "доступен" и "здоров", отмечает BBC.

По словам французского дипломата, Базум находится "в плену у президентской охраны".

"Русская служба ВВС" обратила внимание, что сторонники путчистов на митинге возле здания парламента Нигера держали в том числе российские флаги. Также у участников акции были плакаты с надписями: "Долой Францию!" (ранее страна была колонией Франции) и "Иностранные базы – вон".