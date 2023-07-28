В Нигере военные объявили о госперевороте и отменили конституцию. У их сторонников заметили российские флаги

От имени военных выступил полковник Амаду Абдраман, за ним стояли еще девять человек в военной форме.
Он заявил, что силы обороны и безопасности якобы "решили положить конец режиму" в связи с "ухудшением ситуации с безопасностью и плохим экономическим и социальным управлением".
Хунта объявила о закрытии сухопутных и воздушных границ, отмене действия конституции, прекращении деятельности государственных институтов, а также сообщила о комендантском часе с 22.00 до 5.00.
Кроме того, Абдраман призвал не вмешиваться в происходящее в Нигере "всех внешних партнеров".
Хунта действует якобы от имени Национального совета по охране родины (CNSP).
27 июля в Twitter президента Нигера появилось заявление о том, что "с трудом достигнутые успехи будут сохранены" и об этом позаботятся "все нигерцы, которые любят демократию и свободу".
Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.— Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023
Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB
28 июля глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила AFP, что утром с Базумом общался президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Нигера, по словам Макрона, "доступен" и "здоров", отмечает BBC.
По словам французского дипломата, Базум находится "в плену у президентской охраны".
"Русская служба ВВС" обратила внимание, что сторонники путчистов на митинге возле здания парламента Нигера держали в том числе российские флаги. Также у участников акции были плакаты с надписями: "Долой Францию!" (ранее страна была колонией Франции) и "Иностранные базы – вон".
США потребовали освобождения Базума, заявив, что они "глубоко обеспокоены". Европейский союз заявил, что присоединяется к заявлению ECOWAS, и подверг критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.
Франция – бывшая колониальная держава Нигера – и соседний Алжир также выступили с осуждением. Всемирный банк заявил, что решительно осуждает любые попытки захватить власть силой или дестабилизировать Нигер.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году произошло четыре государственных переворота. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а последний в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.