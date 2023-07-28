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В Нигере военные объявили о госперевороте и отменили конституцию. У их сторонников заметили российские флаги

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Возле парламента Нигера прошла акция в поддержку хунты
Возле парламента Нигера прошла акция в поддержку хунты
Фото: ЕРА

В Нигере, где отстранили от власти президента Мохамеда Базума, военные в эфире национального телевидения объявили о государственном перевороте. Об этом 27 июля проинформировала телекомпания ВВС.

От имени военных выступил полковник Амаду Абдраман, за ним стояли еще девять человек в военной форме.

Он заявил, что силы обороны и безопасности якобы "решили положить конец режиму" в связи с "ухудшением ситуации с безопасностью и плохим экономическим и социальным управлением".

Хунта объявила о закрытии сухопутных и воздушных границ, отмене действия конституции, прекращении деятельности государственных институтов, а также сообщила о комендантском часе с 22.00 до 5.00.

Кроме того, Абдраман призвал не вмешиваться в происходящее в Нигере "всех внешних партнеров".

Хунта действует якобы от имени Национального совета по охране родины (CNSP).

27 июля в Twitter президента Нигера появилось заявление о том, что "с трудом достигнутые успехи будут сохранены" и об этом позаботятся "все нигерцы, которые любят демократию и свободу".

28 июля глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила AFP, что утром с Базумом общался президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Нигера, по словам Макрона, "доступен" и "здоров", отмечает BBC.

По словам французского дипломата, Базум находится "в плену у президентской охраны".

"Русская служба ВВС" обратила внимание, что сторонники путчистов на митинге возле здания парламента Нигера держали в том числе российские флаги. Также у участников акции были плакаты с надписями: "Долой Францию!" (ранее страна была колонией Франции) и "Иностранные базы – вон".

Контекст:

США потребовали освобождения Базума, заявив, что они "глубоко обеспокоены". Европейский союз заявил, что присоединяется к заявлению ECOWAS, и подверг критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.

Франция – бывшая колониальная держава Нигера – и соседний Алжир также выступили с осуждением. Всемирный банк заявил, что решительно осуждает любые попытки захватить власть силой или дестабилизировать Нигер.

С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году произошло четыре государственных переворота. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а последний в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.

Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Франция, МИД Франции, Нигер, государственный переворот, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна
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