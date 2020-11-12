В Одессе планировали фальсификацию второго тура выборов мэра

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе бывшего нардепа Дмитрия Голубова. "Думская" пишет, что там нашли фальшивые бюллетени для второго тура выборов мэра Одессы, на которых стояла галочка за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика. В ОПЗЖ обыск назвали местью.

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую планировали использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов мэра Одессы. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба СБУ.

Оперативники провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).

В СБУ не назвали имени политика, в чьем офисе проводили обыск, но "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте заявила, что речь идет о нардепе Украины VIII созыва Дмитрии Голубове, который баллотировался в мэры как самовыдвиженец. Он не прошел во второй тур выборов, но поддержал кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика, который будет бороться за кресло мэра с нынешним главой города Геннадием Трухановым. В ОПЗЖ обыск у Голубова назвали местью за поддержку Скорика.

Фото бюллетеней, найденных в офисе Голубова, опубликовало издание "Думская", на них видно, что там уже стоят галочки за Скорика. Вместе с тем сами бюллетени белого цвета, при том, что во втором туре они должны быть розовые.

Фото: dumskaya.net

Второй тур выборов в Одессе пройдет 15 ноября.

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По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.