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В Офисе президента “празднуют отставку Суркова”, Зеленский будет лично утверждать списки кандидатов от “Слуги народа” на местных выборах. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 19 февраля.

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Отставка Суркова &ldquo;дает надежды на апгрейд Минских соглашений", считают авторы анонимного паблика
Отставка Суркова “дает надежды на апгрейд Минских соглашений", считают авторы анонимного паблика
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

В Офисе президента праздник

Telegram-канал “Резидент” пишет, что в Офисе президента Украины празднуют официальное увольнение Владислава Суркова с должности помощника президента РФ.

По мнению авторов паблика, отставка Суркова “дает надежды на апгрейд Минских соглашений и их трансформацию в “формулу Зеленского”.

“В течение двух недель мы увидим новую конфигурацию в украинском парламенте, где негласно будут сотрудничать “Оппозиционная платформа – За жизнь” и “Слуга народа”, – утверждает “Резидент”.

Опубликована новая запись прослушки Трубы

Telegram-канал “Трубу прорвало” опубликовал новую запись прослушки, на которой человек с голосом, похожим на голос бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы, обсуждает с собеседником расследование уголовных производств о преступлениях против активистов Майдана. Авторы паблика утверждают, что Труба разговаривал с бывшим прокурором Николаевской области Андреем Курысем, которого называют ставленником Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Виктора Януковича. 

До назначения прокурором области Курысь был начальником Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, когда ведомство возглавлял Виктор Пшонка. Кроме прочего, Курысь вел дело против лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко по обвинению в причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Зеленский будет утверждать списки “Слуги народа” на местных выборах

Telegram-канал “Легитимный” утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский будет лично согласовывать списки кандидатов в депутаты от партии “Слуга народа” в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

“В “Слуге народа” решили уйти от квотной практики: теперь каждый может подать список своих претендентов, но не факт, что хоть один из них получит право избираться на местных выборах. Это может спровоцировать множество скандалов и обид внутри [“Слуги народа”]”, – считают авторы паблика.

Теги: Майдан, Владимир Зеленский, местные выборы, Роман Труба, Слуга народа, Офис президента Украины
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