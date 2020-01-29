Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В окружении Зеленского назревает громкая отставка, Евросоюз может снять санкции с России. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 29 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Сони Кошкиной, в окружении Зеленского в ближайшие недели может состояться громкая отставка
По данным Сони Кошкиной, в окружении Зеленского в ближайшие недели может состояться громкая отставка
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Отставки председателей облгосадминистраций

Telegram-канал “Темный рыцарь” утверждает, что сегодня могут быть уволены главы Одесской и Луганской облгосадминистраций Максим Куцый и Сергей Гайдай. “Оба назначены по квоте помощника президента Андрея Ермака. Означает ли это проигрыш последнего в битве за пост главы Офиса президента? Узнаем в четверг”, – говорится в паблике.

МУЛЬТИМЕДИА

О готовящейся отставке председателя Одесской ОГА также сообщил Telegram-канал “Легитимный”. “Источник из Офиса президента заявляет, что Зеленский недоволен снижением рейтинга президента и партии “Слуга народа” в Одессе”, – заявляют авторы паблика.

На момент выхода материала указов об увольнении Гайдая или Куцого на сайте главы государства не было.

Громкая отставка в окружении Зеленского

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина написала, что в ближайшие недели в окружении президента Украины Владимира Зеленского произойдет “громкая отставка”. “Как сказал один умный человек: “Внутренне он [Зеленский] его уже уволил. Осталось официально объявить”. Конкретизировать не буду – сохраним интригу”, – отметила Кошкина. 

МУЛЬТИМЕДИА

Евросоюз может снять санкции с России

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза, ссылаясь на неназванного европейского политика, пишет, что Евросоюз может снять с России санкции за аннексию Крыма.  

“Если Зеленский на ближайшей встрече с Путиным не поднимет тему аннексии Крыма и возврата Крыма Украине, то это будет рассмотрено нашими европейскими партнерами как сигнал для снятия санкций с России. Если мы не готовы поднимать этот вопрос и актуализировать его, то значит, согласились с той ситуацией, которая сейчас сложилась, или это является непубличной частью договоренностей украинского руководства с Путиным”, – отметил Береза.

МУЛЬТИМЕДИА

Зеленский недоволен силовиками

Источник Telegram-канала “Легитимный” в Офисе президента утверждает, что Зеленский “недоволен силовиками и медленным ходом расследования по топ-коррупционерам”.

Зеленский поставил задачу ускориться, и в феврале силовики будут докладывать лично ему о результатах. Владимир Александрович хочет выйти на весну с лозунгом: “Весна пришла – садить начали”.

МУЛЬТИМЕДИА
Теги: Крым, санкции, Борислав Береза, аннексия, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Владимир Зеленский, Соня Кошкина, Одесская ОГА, облгосадминистрация, Слуга народа, Офис президента Украины, Максим Куцый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Источник анонимного Telegram-канала утверждает, что будущее Суркова (справа) будет определено на встрече с Путиным
Сурков торгуется с Путиным, Зеленский расфрендил Гончарука. Главное из Telegram-каналов
Вчера 21.20
Зеленский раздумывает над перезагрузкой власти на всех уровнях, утверждает анонимный Telegram-канал
Зеленский задумался о перезагрузке власти, переговоры по Донбассу могут перенести в Донецк. Главное из Telegram-каналов
27 января, 2020 21.35
Богдан выступает против того, чтобы президент участвовал в публичных мероприятиях вместе с премьером, утверждает анонимный Telegram-канал
Богдан советует Зеленскому избегать Гончарука, Филатов договаривается с ОП о поддержке на выборах. Главное из Telegram-каналов
24 января, 2020 23.23
Андрей Ермак, по данным анонимного Telegram-канала, согласовал с российской стороной детали обмена удерживаемыми лицами
Ермак почти согласовал детали нового обмена, Зеленский готов закрепить в Конституции особый статус Донбасса. Главное из Telegram-каналов
23 января, 2020 22.42
Зеленский и Путин могут встретиться в Израиле
Зеленский и Путин собираются встретиться в Израиле, директор МВФ попросила не увольнять Гончарука. Главное из Telegram-каналов G
22 января, 2020 22.47
Премьер Гончарук &ldquo;фактически утратил влияние на президента&rdquo; Зеленского, утверждают авторы анонимного Telegram-канала
Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе. Главное из Telegram-каналов G
21 января, 2020 22.00
Зеленского якобы разозлил инцидент с Микитасем
Тимошенко договорилась с Коломойским, Микитась разозлил Зеленского. Главное из Telegram-каналов G
20 января, 2020 20.20
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS