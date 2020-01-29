В окружении Зеленского назревает громкая отставка, Евросоюз может снять санкции с России. Главное из Telegram-каналов

По данным Сони Кошкиной, в окружении Зеленского в ближайшие недели может состояться громкая отставка Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Отставки председателей облгосадминистраций

Telegram-канал “Темный рыцарь” утверждает, что сегодня могут быть уволены главы Одесской и Луганской облгосадминистраций Максим Куцый и Сергей Гайдай. “Оба назначены по квоте помощника президента Андрея Ермака. Означает ли это проигрыш последнего в битве за пост главы Офиса президента? Узнаем в четверг”, – говорится в паблике.

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О готовящейся отставке председателя Одесской ОГА также сообщил Telegram-канал “Легитимный”. “Источник из Офиса президента заявляет, что Зеленский недоволен снижением рейтинга президента и партии “Слуга народа” в Одессе”, – заявляют авторы паблика.

На момент выхода материала указов об увольнении Гайдая или Куцого на сайте главы государства не было.

Громкая отставка в окружении Зеленского

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина написала, что в ближайшие недели в окружении президента Украины Владимира Зеленского произойдет “громкая отставка”. “Как сказал один умный человек: “Внутренне он [Зеленский] его уже уволил. Осталось официально объявить”. Конкретизировать не буду – сохраним интригу”, – отметила Кошкина.

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Евросоюз может снять санкции с России

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза, ссылаясь на неназванного европейского политика, пишет, что Евросоюз может снять с России санкции за аннексию Крыма.

“Если Зеленский на ближайшей встрече с Путиным не поднимет тему аннексии Крыма и возврата Крыма Украине, то это будет рассмотрено нашими европейскими партнерами как сигнал для снятия санкций с России. Если мы не готовы поднимать этот вопрос и актуализировать его, то значит, согласились с той ситуацией, которая сейчас сложилась, или это является непубличной частью договоренностей украинского руководства с Путиным”, – отметил Береза.

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Зеленский недоволен силовиками

Источник Telegram-канала “Легитимный” в Офисе президента утверждает, что Зеленский “недоволен силовиками и медленным ходом расследования по топ-коррупционерам”.

Зеленский поставил задачу ускориться, и в феврале силовики будут докладывать лично ему о результатах. Владимир Александрович хочет выйти на весну с лозунгом: “Весна пришла – садить начали”.