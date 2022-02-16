В Раде зарегистрировали законопроект о выезде из Украины нардепов и членов Кабмина при военном положении

Документ разработан "в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования государственного аппарата, предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства" в условиях правового режима военного положения, отмечается в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:
Согласно текста законопроекта, эти лица могут выезжать из страны для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины.
На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну.
Агентство УНН проанализировало голосования и регистрацию депутатов в Верховной Раде 15 февраля и пришло к выводу, что 15 нардепов не вернулись в страну, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского. По данным УНН, участие в голосованиях на пленарном заседании приняли восемь нардепов, которые накануне пребывали за пределами Украины.