В Раде зарегистрировали законопроект о выезде из Украины нардепов и членов Кабмина при военном положении

Законопроект разработан в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования госаппарата, отмечается в пояснительной записке Фото: depositphotos.com

Документ разработан "в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования государственного аппарата, предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства" в условиях правового режима военного положения, отмечается в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

членов Кабинета Министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;

народных депутатов Украины;

глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А";

руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;

лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Согласно текста законопроекта, эти лица могут выезжать из страны для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины.