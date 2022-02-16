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ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрировали законопроект о выезде из Украины нардепов и членов Кабмина при военном положении

Законопроект разработан в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования госаппарата, отмечается в пояснительной записке
Законопроект разработан в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования госаппарата, отмечается в пояснительной записке
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7055 о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения.

Документ разработан "в связи с необходимостью гарантирования бесперебойности функционирования государственного аппарата, предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства" в условиях правового режима военного положения, отмечается в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

  • членов Кабинета Министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;
  • народных депутатов Украины;
  • глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
  • государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А";
  • руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;
  • военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;
  • лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;
  • руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Согласно текста законопроекта, эти лица могут выезжать из страны для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну

Агентство УНН проанализировало голосования и регистрацию депутатов в Верховной Раде 15 февраля и пришло к выводу, что 15 нардепов не вернулись в страну, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского. По данным УНН, участие в голосованиях на пленарном заседании приняли восемь нардепов, которые накануне пребывали за пределами Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, депутаты, народные депутаты, запрет, парламент, законопроект, президент, деятельность, Кабмин, нардеп
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