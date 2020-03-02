В РФ завозят “вагоны зараженных коронавирусом”, Гончарук поставил ультиматум. Главное из Telegram-каналов

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Отставка Гончарука

“Ze! INSIDER” пишет, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уговорил премьер-министра Алексея Гончарука написать заявление об отставке. По всей видимости, речь идет о воскресной встрече главы ОП и премьера в киевском ресторане “Сутра” (при этом 2 марта Гончарук опроверг слухи о том, что он написал заявление).

“Однако нет юридического решения вопроса, как при этом не обвалить весь Кабмин. [Гендиректор “Укроборонпрома” Айварас] Абромавичус, [президент Владимир] Зеленский и Ермак очень хотят сменить министра обороны [Андрея Загороднюка], но нет юридического решения… По [министру здравоохранения Зоряне] Скалецкой и [главе МИД Вадиму] Пристайко решение уже есть – они останутся на местах”, – сообщил анонимный паблик, не уточняя, какое отношение гендиректор “Укроборонпрома” имеет к назначению главы Минобороны.

По информации “Резидента”, Ермак обсуждал с Гончаруком “возможный компромисс по министрам, которых должны отправить в отставку”.

“Глава ОП предложил на выбор оставить одного – двух министров или уходить в отставку. Если премьер определится, то будет встреча с Зеленским. Гончарук шантажирует [переговорами с] МВФ и требует оставить [министра развития экономики Тимофея] Милованова, что не устраивает Ермака”, – утверждает Telegram-канал.

Паблик также заявляет, что Гончарук “поставил ультиматум, что будет тормозить работу всего правительства”, если будут уволены министры. “Угрозы Ермака о возможном возбуждении уголовного дела вызвали у Гончарука улыбку”, – пишет “Резидент”.

“Легитимный” сообщает, что в 19.00 3 марта, накануне внеочередного заседания парламента, состоится заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде.

“Наш источник в “Слуге народа” подтверждает, что встречу намерены посетить Андрей Ермак и Владимир Зеленский”, – говорится в сообщении.

“Вагоны с заболевшими коронавирусом” в России

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” на фоне сообщения о первом за последний месяц подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ пишет, что власти “занимаются сокрытием информации” о распространении болезни, а “пограничники пропускают на территорию РФ вагоны с заболевшими”.