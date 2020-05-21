В России готовятся к досрочным выборам. Главное из Telegram-каналов

Госдуму РФ распустят в 2020 году, утверждает анонимный паблик в Telegram Фото: duma.gov.ru

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Госдуму РФ распустят досрочно?

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" утверждает, что досрочные выборы в Государственную думу РФ состоятся в декабре 2020 года.

"Региональные избиркомы уже получили методические указания из Центризбиркома по их организации. Проводить выборы в следующем году не представляется возможным: в 2021 году ожидается кардинальное ухудшение социально-экономических показателей, при котором даже массовые фальсификации в пользу "Единой России" будут бесполезны. Кризисную ситуацию переломить нельзя – ее просто пытаются удержать на текущем уровне", – пишет анонимный канал.

США защищают украинскую медреформу

Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что Соединенные Штаты настаивают на продолжении медицинской реформы в Украине.

"Два дня назад состоялся разговор [Владимира] Зеленского с представителями посольства США. Президенту настоятельно порекомендовали не отменять второй этап медицинской реформы, если мы хотим дальше получать международную финансовую помощь", – пишет канал.

Второй этап медреформы, предусматривающий изменение системы финансирования больниц, стартовал в Украине 1 апреля. Однако президент Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов утверждали, что изменения якобы спровоцируют закрытие более 300 медучреждений и увольнение более 50 тыс. медиков. Зеленский потребовал внести изменения во второй этап реформы.