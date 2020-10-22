В России реанимировали дело Коломойского

Следственный комитет России расследует уголовное дело с элитной недвижимостью в центре Москвы. Потерпевшим по нему признан бывший деловой партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского Айказ Овасафян.

В сентябре 2014 года в Москве арестовали имущество Коломойского Фото: EPA

Следственный комитет (СК) России продолжил расследование дела, в котором фигурирует украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом 20 октября сообщил со ссылкой на свои источники "Коммерсантъ".

По информации издания, следком расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в центре Москвы. Потерпевшим в нем признан бывший деловой партнер Коломойского Айказ Овасафян, который получил здание бизнес-центра на Поварской улице за долги.

Уголовное дело открыто по заявлению Овасафяна, из материалов дела следует, что он является бенефициаром зарегистрированного на Багамских островах холдинга Arch limited, который имел деловые контакты с группой компаний Коломойского.

Как пишет "Коммерсантъ", в сентябре 2015 года в счет погашения части долга в размере $300 млн перед компанией Овасафяна Коломойский передал ему свою кипрскую компанию Galermos, которой принадлежал бизнес-центр на Поварской улице, 10/1. Однако затем выяснилось, что никаких акций ЗАО "Элит-Холдинг", владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет. Они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя, который, как полагает следствие, якобы и похитил их у Galermos.

Овасафян считает, что ему нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

21 июня 2014 года СК вынес постановление о привлечении Коломойского и главы МВД Украины Арсена Авакова "в качестве обвиняемых по уголовному делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны на востоке Украины". 2 июля Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Коломойского, а 1 августа Генпрокуратура РФ попросила Интерпол объявить Коломойского в международный розыск. 1 сентября стало известно об аресте крымского имущества главы Днепропетровской облгосадминистрации.

В сентябре 2014 года СК арестовал в Москве имущество Коломойского. Арест был наложен на офисное здание ЗАО "Элит-Холдинг", соучредителем которого является украинский бизнесмен.