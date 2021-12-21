В Украине количество сторонников вступления страны в НАТО с начала российской агрессии увеличилось с 34% до 54% – опрос

За присоединение Украины к НАТО на референдуме готовы проголосовать 54% украинцев Фото: ЕРА

Вместе с тем, уменьшилось число противников присоединения Украины к Альянсу. В марте 2014 года такой точки зрения придерживались 43% граждан. Сейчас на референдуме против проголосовали бы 28% респондентов.

Еще 3% опрошенных не участвовали бы в референдуме, а 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 6–15 ноября среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2400 респондентов методом личных интервью по месту их проживая. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.