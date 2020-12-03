В Украине могут появиться правила отбывания административного ареста

На сегодня в Украине ни одним законодательным актом не установлены правила отбывания административного ареста. Поэтому Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий этот вопрос.

Законопроект о нормах админареста поддержали 229 нардепов

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3047, который описывает правила отбывания административного ареста, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Законопроект поддержали 229 нардепов, один проголосовал против, 54 воздержались, 49 не голосовали. В пояснительной записке говорится, что сегодня ни одним законодательным актом не установлены правила отбывания административного ареста. Законопроект предусматривает следующий порядок помещения задержанного в изолятор временного содержания (ИВО): лицо не позднее следующего дня со дня вступления в законную силу постановления судьи (суда) о применении админареста обязано самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции по зарегистрированному месту его жительства/пребывания. В случае неявки к лицу могут применять привод.

перед помещением лица в изолятор временного содержания обязательно проводят медосмотр. В случае выявления противопоказаний для помещения лица в ИВС руководство подразделения тероргана полиции обращается в суд с ходатайством об отсрочке админареста на срок до одного месяца.

при помещении лица в изолятор временного содержания проводится его личный досмотр;

у лиц, которые помещаются в изолятор временного содержания, временно изымаются ценные вещи, документы, деньги, а также предметы, не разрешенные для хранения в помещениях для отбывания административного ареста. Размещение в ИВО лиц, подвергнутых админаресту, должно проходить по таким правилам: мужчин и женщин нужно содержать отдельно;

нельзя допускать размещения арестованных лиц вместе с лицами, задержанными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины или за совершение административного правонарушения или в соответствии со ст. 151 закона Украины "О борьбе с терроризмом", и лицами, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, или приговоренными к лишению свободы;

курящих необходимо содержать отдельно от некурящих при наличии помещений.