В Украине могут появиться правила отбывания административного ареста

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3047, который описывает правила отбывания административного ареста, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Законопроект поддержали 229 нардепов, один проголосовал против, 54 воздержались, 49 не голосовали.
В пояснительной записке говорится, что сегодня ни одним законодательным актом не установлены правила отбывания административного ареста.
Законопроект предусматривает следующий порядок помещения задержанного в изолятор временного содержания (ИВО):
- лицо не позднее следующего дня со дня вступления в законную силу постановления судьи (суда) о применении админареста обязано самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции по зарегистрированному месту его жительства/пребывания. В случае неявки к лицу могут применять привод.
- перед помещением лица в изолятор временного содержания обязательно проводят медосмотр. В случае выявления противопоказаний для помещения лица в ИВС руководство подразделения тероргана полиции обращается в суд с ходатайством об отсрочке админареста на срок до одного месяца.
- при помещении лица в изолятор временного содержания проводится его личный досмотр;
- у лиц, которые помещаются в изолятор временного содержания, временно изымаются ценные вещи, документы, деньги, а также предметы, не разрешенные для хранения в помещениях для отбывания административного ареста.
Размещение в ИВО лиц, подвергнутых админаресту, должно проходить по таким правилам:
- мужчин и женщин нужно содержать отдельно;
- нельзя допускать размещения арестованных лиц вместе с лицами, задержанными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины или за совершение административного правонарушения или в соответствии со ст. 151 закона Украины "О борьбе с терроризмом", и лицами, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, или приговоренными к лишению свободы;
- курящих необходимо содержать отдельно от некурящих при наличии помещений.