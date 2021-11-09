В Украине не будут учитывать заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах – Малюська

"Думаю, что власть никоим образом не будет учитывать заключение Венецианской комиссии, ведь оно не будет иметь какого-либо определенного статуса, чтобы менять нашу нормативно-правовую базу. Эти выводы оказывают лишь репутационное влияние", – сказал он.

По словам министра, закон призван "унормировать поведение, а не наказывать".

"Это означает, что лицо, не выполняющее норму поведения, которое обязывает закон, будет ждать наказание. [...] Нужно дать время олигархам избавиться от влияния на СМИ или своего монопольного положения в какой-либо из отраслей. Нельзя просто так навязывать свою модель поведения, чтобы с завтрашнего дня ее начали выполнять. Обществу нужно время для адаптации. Полгода – нормальный срок", – объяснил Малюська.