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В Украине пересмотрят список нарушений, за которые штрафуют бизнес – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Шмыгаль: Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов
Шмыгаль: Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины разработал законодательные изменения по облегчению ведения малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое состоялось 18 ноября, пишет пресс-служба главы государства.

Речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей штрафуют, а также о размере санкций.

"Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов, там на самом деле миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей. А штрафы должны стимулировать "обеление" экономики, малого и среднего бизнеса", – отметил глава правительства. 

Правительство работает над решением проблемы с таким механизмом, как кешбек. Он, по мнению предпринимателей, социально неприемлем для Украины, отметили в пресс-службе. 

"Мы готовы говорить о компромиссе, о его возможной отмене или отсрочке", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, бизнес просит пересмотреть лимиты, при которых используется регистратор расчетных операций (РРО) и которые влияют на размеры налогообложения. Предприниматели настаивают на отмене требования о выдаче чеков при безналичном расчете и дефискализации продажи товаров, кроме лекарств, плательщиками единого налога по безналичному расчету.

"Вся наличность, весь кеш, кроме налогоплательщиков первой группы, должна дефискализоваться, это такая комплексная позиция. Большинство бизнеса с этим соглашается. Бизнес это воспринимает. Потому что если идет расчет наличными средствами, должен быть соответствующий фискальный чек. Все остальные моменты, которые могли бы использоваться, мы проработали. В частности, в интернет-торговле – фискализация только за наличные. Все электронные РРО сегодня доступны", – сказал Шмыгаль.

По информации главы ОПУ Андрея Ермака, участники онлайн-совещания пришли к выводу о необходимости отмены нормы о выплате покупателю 100-процентной стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций. Эту норму специалисты признают юридически ничтожной и социально неприемлемой, сказал Ермак, сообщила пресс-служба президента.

Он подчеркнул необходимость совершенствования системы штрафов и уменьшения их размеров для малого бизнеса. Ермак отметил, что внимание налоговых органов должно быть приковано к крупным предприятиям, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, прикрываясь ФЛП.

18 ноября Шмыгаль сообщил, что правительство наработает драфт законопроекта с изменениями по облегчению ведения бизнеса в Украине. Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

Теги: Кабинет Министров, штраф, карантин, Владимир Зеленский, предприниматели, премьер-министр, Денис Шмыгаль, нарушение
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