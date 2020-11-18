В Украине уволили главу одного из департаментов Нацполиции. Ранее журналисты выяснили, что клуб его сына работал во время карантина

17 ноября журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором выяснили, что во время "карантина выходного дня" под Киевом продолжал работать клуб NAVY, принадлежащий сыну начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова. Уже на следующий день в Нацполиции сообщили, что Наумова уволили с должности.

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова. Об этом заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Начальник департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – сообщил он.

По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в СМИ.

17 ноября журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором выяснили, что во время "карантина выходного дня" под Киевом продолжал работать клуб NAVY, принадлежащий сыну Наумова. Журналисты зафиксировали, что в заведение зашли не менее 20 человек, а на парковке возле клуба стоял автомобиль, который, предположительно, принадлежит самому Наумову.

Расследователи вызвали на место полицию – те пришли в заведение, после чего на парковке вдруг погасили весь свет, машину Наумова отогнали, а неизвестные мужчины попросили журналистов уехать. Патрульные сказали, что их не пустили в клуб, но администрация заверила, что они работают только навынос.

Об этом клубе журналисты Bihus.info сообщали еще в августе этого года. По данным расследователей, Наумов часто приезжал в заведение накануне его открытия в июле, а его поведение на месте выглядело как управление процессом обустройства комплекса.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.