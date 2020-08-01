"Вагнеровцы" в Беларуси должны были готовить покушение на Лукашенко, "Слуга народа" выдвинет в мэры Одессы экс-КВНщика. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 31 июля.

Бойцов ЧВК "Вагнер" задержали в санатории под Минском 29 июля Скриншот: Телеканал ОНТ / YouTube

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Наемники "Вагнера" готовили покушение на Лукашенко?

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" со ссылкой на источник в КГБ Беларуси утверждает, что наемники российской частной военной компании "Вагнер", задержанные под Минском, якобы готовили покушение на белорусского президента Александра Лукашенко.

"Утечка из КГБ Беларуси: задержанные наемники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, якобы готовили покушение именно на Лукашенко", – сказано в сообщении.

"Слуга народа" не готовится к местным выборам

Telegram-канал "Резидент" сообщил со ссылкой на источник в Офисе президента, что "региональные штабы "Слуги народа" сейчас нефункциональные".

"Руководство ушло в отпуск, работа на местах не ведется. Собираются начать работать после 15 августа", – утверждает анонимный канал.

В мэры Одессы от "Слуги народа" пойдет Филимонов?

Паблик "Картель" пишет, что "Слуга народа" определилась с кандидатами в мэры Одессы и Харькова. По информации Telegram-канала, на пост одесского городского головы будет претендовать бывший КВНщик, актер и телеведущий Олег Филимонов, мэра Харькова – действующий глава облгосадминистрации Алексей Кучер.