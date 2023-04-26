ВАКС начал подготовительное заседание по делу "Роттердам плюс"

"В ходе судебного заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и начальника отдела НКРЭКУ (должности указаны на момент совершения преступления), которые скрываются от досудебного расследования и суда", – говорится в релизе.

Как пишет "Обозреватель", представители частной компании на заседании заявили, что не нарушали закон и доведут свою правоту в суде.

Подготовительное заседание продолжается, следующее назначено на 1 июня.