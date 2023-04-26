ВАКС начал подготовительное заседание по делу "Роттердам плюс"

"В ходе судебного заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и начальника отдела НКРЭКУ (должности указаны на момент совершения преступления), которые скрываются от досудебного расследования и суда", – говорится в релизе.
Как пишет "Обозреватель", представители частной компании на заседании заявили, что не нарушали закон и доведут свою правоту в суде.
Подготовительное заседание продолжается, следующее назначено на 1 июня.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Адвокат по делу Артем Трекке заявлял, что проведено десятки экспертиз, которые подтвердили законность формулы и не установили наличие ущерба от ее действия.
21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам НКРЭКУ.
15 марта 2023 года НАБУ и САП передали в суд первый эпизод дела "Роттердам плюс", которое касается обвинения шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более чем 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов.