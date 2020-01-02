ВАКС назначил подготовительное заседание по двум фигурантам "газового дела" Онищенко

Подготовительное заседание по двум фигурантам "газового дела", в котором также фигурирует бывший народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, назначено на 3 января.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил подготовительное заседание по обвинению двух человек в так называемом газовом деле, в котором фигурирует бывший народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко. Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в Facebook 2 декабря.

"По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргазвидобування" на сумму 3,1 млрд грн. Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", – сказано в сообщении.

Имен обвиняемых в суде не называли.

Подготовительное заседание по "газовому делу" назначено на 14.00 3 января.

Кроме Онищенко, в деле фигурирует его адвокат Валерий Постный и еще семь человек.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей. В Украине Онищенко находится в розыске.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. 5 сентября в Украине начал работать Высший антикоррупционный суд, 9 сентября "газовое дело" направили в ВАКС.