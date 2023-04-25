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ВАКС вызвал Труханова в Киев. Прокуратура требует для него ареста по делу о хищении 92 млн грн

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Мэр Одессы должен лично прибыть в суд 25 апреля
Мэр Одессы должен лично прибыть в суд 25 апреля
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, которое состоялось 24 апреля в Киеве, Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения на содержание под стражей для мэра Одессы Геннадия Труханова и еще нескольких подозреваемых по делу о хищении при покупке завода "Краян". Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram.

Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании в режиме видеосвязи. Сообщается, что из-за плохого качества соединения ходатайство прокуроров осталось без обсуждения.

В связи с этим суд объявил перерыв в заседании, назначив продолжение на 25 апреля, и потребовал личного присутствия обвиняемых, пишет ЦПК.

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Труханову и чиновникам Одесского горсовета и вернула дело о возможном хищении 92 млн грн при покупке зданий обанкротившегося завода "Краян" на рассмотрение предыдущей инстанции. 

Контекст:

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода "Краян". 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые были признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля тогдашний глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор. 24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам по этому делу.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, подозрение, САП, ВАКС, хищение
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