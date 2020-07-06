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Венедиктова провела встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова проинформировала иностранных партнеров Украины о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Венедиктова: Мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов не из системы
Венедиктова: Мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов не из системы
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 6 июля.

Она проинформировала послов о ходе реформы прокуратуры, в частности о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства, отмечено в сообщении.

"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов не из системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем, продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права – новую кровь, которая даст импульс развитию нашего учреждения", – заявила Венедиктова.

Дипломаты выразили готовность поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации.

Послов интересовало, как будет проходить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полномочия которого истекают в этом году. По словам Венедиктовой, сейчас формируется конкурсная комиссия по отбору руководителя САП. Совет прокуроров выбрал своих четырех представителей. Определены  и семь представителей от Верховной Рады. Этот состав должны утвердить голосованием депутаты.

9 июня в Украине стартовал новый набор прокуроров, в отборе смогут принять участие лица, которые не занимали ранее должность прокурора.

26 декабря 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал ликвидацию со 2 января 2020 года ГПУ и открытие Офиса генпрокурора. Из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров, им предложили перейти работать в новосозданное ведомство. В целом из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать 1,5 тыс.

Офис генерального прокурора Украины начал работать 2 января 2020 года.

Теги: Украина, прокуратура, Большая семерка, Европейский союз, антикоррупционная прокуратура, реформа, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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