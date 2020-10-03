Верещук: Минобороны судится с Порошенко, с "Ленкузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. До скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?!"

То, как сейчас предъявляют подозрения экс-президенту Украины, главе партии "Европейская солидарность", народному депутату Петру Порошенко, – это несерьезно. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
По ее мнению, уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко в нынешнем виде помогают ему нарастить рейтинг.
"Я не понимаю, кто здесь безрукий и кто здесь недорабатывает. Потому что я далека от мысли, что президент [Владимир] Зеленский или кто-то еще хотел бы нарастить рейтинг Порошенко", – сказала она.
То, что сейчас происходит с Порошенко, и то, как ему предъявляют какие-то подозрения, – это несерьезно, считает она.
"Вот есть Подольско-Воскресенский мост. Давайте докажем. Я же не говорю садить его в тюрьму. Давайте докажем, что там есть виновные. Давайте они сядут в тюрьму, потому что они должны ответить. Если этого не случится, люди терпеть не будут. Помните, Виктор Андреевич когда-то говорил: "Бандитам – тюрьмы, мы всех посадим". С этого времени прошло 15 лет. Впустую, в воздух, этого говорить нельзя. Если ты сказал, что ты это сделаешь, разбейся в лепешку, но сделай", – заявила Верещук.
Народный депутата назвала поведение Порошенко "разгулом".
"Такой разгул Петра Алексеевича, когда он может даже куражиться, уже и насмехаться над ГБР, над другими правоохранительными органами… Я считаю, что это вызов. Он бросает государству перчатку. Он прекрасно знает, что он делал в оборонной сфере, знает, что они продавали. Мы на комитете столько слушаем! Приходит Министерство обороны – они судятся с Петром Алексеевичем, судятся с "Ленинской кузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. И я сижу и до скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?" – сказала она.
Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью
Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.
В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.
Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".