Верещук: Минобороны судится с Порошенко, с "Ленкузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. До скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?!"

Верещук: То, что сейчас происходит с Порошенко, и то, как ему предъявляют какие-то подозрения, – это несерьезно Фото: Ірина Верещук / Facebook

То, как сейчас предъявляют подозрения экс-президенту Украины, главе партии "Европейская солидарность", народному депутату Петру Порошенко, – это несерьезно. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По ее мнению, уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко в нынешнем виде помогают ему нарастить рейтинг.

"Я не понимаю, кто здесь безрукий и кто здесь недорабатывает. Потому что я далека от мысли, что президент [Владимир] Зеленский или кто-то еще хотел бы нарастить рейтинг Порошенко", – сказала она.

То, что сейчас происходит с Порошенко, и то, как ему предъявляют какие-то подозрения, – это несерьезно, считает она.

"Вот есть Подольско-Воскресенский мост. Давайте докажем. Я же не говорю садить его в тюрьму. Давайте докажем, что там есть виновные. Давайте они сядут в тюрьму, потому что они должны ответить. Если этого не случится, люди терпеть не будут. Помните, Виктор Андреевич когда-то говорил: "Бандитам – тюрьмы, мы всех посадим". С этого времени прошло 15 лет. Впустую, в воздух, этого говорить нельзя. Если ты сказал, что ты это сделаешь, разбейся в лепешку, но сделай", – заявила Верещук.

Народный депутата назвала поведение Порошенко "разгулом".

"Такой разгул Петра Алексеевича, когда он может даже куражиться, уже и насмехаться над ГБР, над другими правоохранительными органами… Я считаю, что это вызов. Он бросает государству перчатку. Он прекрасно знает, что он делал в оборонной сфере, знает, что они продавали. Мы на комитете столько слушаем! Приходит Министерство обороны – они судятся с Петром Алексеевичем, судятся с "Ленинской кузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. И я сижу и до скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?" – сказала она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах . 11 сентября его адвокат сообщил, что против пятого президента открыли еще 15 уголовных производств.