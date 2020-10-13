Верещук: На малых предпринимателях сегодня держится бюджет

В Киеве нужно провести аудит выданных разрешительных документов на торговлю и спросить у предпринимателей, как они видят дальнейшую деятельность и облагораживание их места работы, считает народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Их надо поощрять, а не мешать им работать Фото: Ірина Верещук / Facebook

Малым предпринимателям в Киеве нужно создавать условия для работы, заявила нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире программы "Максимум" на телеканале "Наш".

"На малых предпринимателях сегодня держится бюджет. Их надо поощрять, а не мешать им работать, – сказала она. – Нужно навести порядок, сделать аудит выданных разрешительных документов, выйти к людям и спросить, как они видят дальнейшую работу и облагораживание их места работы".

Политик убеждена, что бизнесу для его успеха важно не мешать, и привела в пример ситуацию с книжным рынком "Петровка".

"Например, "Петровка" может превратиться в букинистическую изюминку Киева. Предприниматели говорят: мы сами вложим деньги, мы сами все сделаем, не надо средств из городского бюджета. Просто дайте нам такую возможность. И это касается не только "Петровки", – заявила Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.