Верховная Рада изменила законодательство об оккупированных территориях

"В законопроекте датой начала временной оккупации отдельных территорий Украины мы определили 19 февраля 2014 года и закрепили незаконность этой оккупации. Также четко определены направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях", – сказал Горбенко.
В частности, речь идет о порядке въезда и выезда с временно оккупированной территории.
"Украинцы имеют право беспрепятственно заезжать на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, а также через линию разграничения, по гуманитарным коридорам или любым доступным способом. Если на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия, въезд туда ограничивается до завершения боев", – пояснил депутат.
Кроме того, законопроект предусматривает, что передача дел из судов на временно оккупированных территориях в суды на подконтрольной территории должно проходить в 20-дневный срок.
Также определен перечень имущества, которое разрешено завозить с оккупированных территорий, например, при эвакуации: личные вещи, мебель, бытовая техника.
Горбенко добавил, что в документе прописаны "три главные цели государственной политики на временно оккупированных территориях: деоккупация, защита прав человека и обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины".
В феврале–марте 2014 года Россия оккупировала Автономную Республику Крым, после чего начала вооруженную агрессию на Донбассе.
24 февраля 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение в Украину.
С февраля Верховная Рада заседает в закрытом режиме. Текст законопроекта №7270 на сайте парламента пока не опубликован.