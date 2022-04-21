ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верховная Рада изменила законодательство об оккупированных территориях

Рада внесла изменения в законодательство об оккупированных территориях, установив 19 февраля 2014 года датой начала оккупации некоторых украинских районов Россией
Рада внесла изменения в законодательство об оккупированных территориях, установив 19 февраля 2014 года датой начала оккупации некоторых украинских районов Россией 
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 21 апреля внесла изменения в законодательство о временно оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта №7270, замглавы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслана Горбенко.

"В законопроекте датой начала временной оккупации отдельных территорий Украины мы определили 19 февраля 2014 года и закрепили незаконность этой оккупации. Также четко определены направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях", – сказал Горбенко.

В частности, речь идет о порядке въезда и выезда с временно оккупированной территории.

"Украинцы имеют право беспрепятственно заезжать на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, а также через линию разграничения, по гуманитарным коридорам или любым доступным способом. Если на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия, въезд туда ограничивается до завершения боев", – пояснил депутат.

Кроме того, законопроект предусматривает, что передача дел из судов на временно оккупированных территориях в суды на подконтрольной территории должно проходить в 20-дневный срок.

Также определен перечень имущества, которое разрешено завозить с оккупированных территорий, например, при эвакуации: личные вещи, мебель, бытовая техника.

Горбенко добавил, что в документе прописаны "три главные цели государственной политики на временно оккупированных территориях: деоккупация, защита прав человека и обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины".

Контекст:

В феврале–марте 2014 года Россия оккупировала Автономную Республику Крым, после чего начала вооруженную агрессию на Донбассе.

24 февраля 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение в Украину. 

С февраля Верховная Рада заседает в закрытом режиме. Текст законопроекта №7270 на сайте парламента пока не опубликован.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (170021)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (78558)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (60059)
4
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (38792)
5
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38598)
6
Российский писатель Быков: При Путине мне осталось жить полгода (27566)
7
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (27315)
8
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (24561)
 
 
 
 