Верховная Рада изменила законодательство об оккупированных территориях

Рада внесла изменения в законодательство об оккупированных территориях, установив 19 февраля 2014 года датой начала оккупации некоторых украинских районов Россией Фото: rada.gov.ua

"В законопроекте датой начала временной оккупации отдельных территорий Украины мы определили 19 февраля 2014 года и закрепили незаконность этой оккупации. Также четко определены направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях", – сказал Горбенко.

В частности, речь идет о порядке въезда и выезда с временно оккупированной территории.

"Украинцы имеют право беспрепятственно заезжать на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, а также через линию разграничения, по гуманитарным коридорам или любым доступным способом. Если на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия, въезд туда ограничивается до завершения боев", – пояснил депутат.

Кроме того, законопроект предусматривает, что передача дел из судов на временно оккупированных территориях в суды на подконтрольной территории должно проходить в 20-дневный срок.

Также определен перечень имущества, которое разрешено завозить с оккупированных территорий, например, при эвакуации: личные вещи, мебель, бытовая техника.

Горбенко добавил, что в документе прописаны "три главные цели государственной политики на временно оккупированных территориях: деоккупация, защита прав человека и обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины".