Рада создала следственную комиссию по расследованию пожаров в Луганской области

В июле и в сентябре – октябре в Луганской области вспыхнула серия масштабных пожаров, жертвами которых стали 16 человек. 2 декабря Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию для контроля и проверки сведений по расследованию причин возникновения пожаров.

Верховная Рада Украины 2 декабря приняла постановление №4262, которым одобрила создание Временной следственной комиссии (ВСК), которая будет расследовать причины масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 258 нардепов, 15 воздержались, а 44 не голосовали.

Как говорится в пояснительной записке, основной целью создания ВСК является осуществление парламентского контроля и проверки сведений по расследованию причин возникновения пожаров в Луганской области в течение 2020 года, и действий/бездействия ответственных органов государственной власти и исполнительной власти Луганской области.

Пожары в Луганской области начались 6 июля. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Новые возгорания в области начались 30 сентября, потушили их только 8 октября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями.

Во время осенних пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, также было разрушено 650 домов.

В пояснительной записке к постановлению Рады (.doc) отмечается, что в летние пожары в области привели к выгоранию 5 тыс. га леса и убыткам в размере 450 млн грн. Пожары осенью заняли площадь в 20 тыс. га, а убытки от них могут быть миллиардными.

19 ноября в Госбюро расследований сообщили, что одной из основных причин пожаров стало хищения топлива, предназначенного для автомобилей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Из-за этого пожарные часто не могли вовремя доехать к месту происшествия.