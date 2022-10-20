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"Все для него заканчивается плохо". Юрий Швец спрогнозировал, какое будущее ждет Путина

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Юрий Швец: В качестве победившей стороны я Путина не вижу. То есть все для него заканчивается плохо. И он это понимает
Юрий Швец: В качестве победившей стороны я Путина не вижу. То есть все для него заканчивается плохо. И он это понимает
Скриншот: Юрий Швец – официальный канал / YouTube

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что Путин понимает, какое его ждет будущее. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Швеца, Путин считает наиболее приемлемым для себя вариантом оставаться у власти до последнего. 

"Первый вариант, который такой, с его точки зрения [приемлемый]. Он должен держаться зубами, когтями, ногами за эту табуретку, на которой он сейчас сидит. Потому что он должен понимать: как только он уйдет из власти, за его жизнь и свободу никто не даст ломаного гроша. Поэтому он будет до конца. Второй вариант (он хуже первого для Путина) – его ближайшее окружение дает ему гарантию: "Владимир Владимирович, ты уйди. Мы поставим другого. Мы никогда в жизни тебя не выдадим. И все будет для тебя хорошо. Будешь жить в Геленджике в своем дворце со своей семьей и так далее". Это второй приемлемый вариант. Но для Путина он очень уже плох. Потому что тут ему надо будет полагаться на милость кого-то", – рассказал Швец. 

Путин, по его мнению, на такой вариант пойдет только в крайнем случае – "учитывая, что он сам всех кидал и столько гадостей натворил всем абсолютно". 

Швец допускает, что возможны и другие варианты развития событий, в том числе физическое устранение российскими спецслужбами. 

"Вариант как с Пугачевым: ближайшее окружение – в клетку, под замок. И его в клетке вывозят в Гаагу или в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. Или в Польшу, где его встречает [бывший командующий армией США в Европе] генерал [Бен] Ходжес и другие достойные люди и транспортируют его дальше. Тоже это вполне рабочий вариант. Ну и наконец, под его руководством Федеральная служба безопасности разработала очень много вариантов, когда можно было решить вопрос... Как [советский диктатор Иосиф] Сталин говорил: "Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы". То есть они столько уже отработали там, что он может пасть жертвой одного из этих способов. Ну вот я вижу это в качестве одного из основных. [Как] победителя, в качестве победившей стороны я его как-то не вижу. То есть все для него заканчивается плохо. И он это понимает", – пояснил бывший разведчик. 

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

70-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, КГБ, Бен Ходжес, Юрий Швец, война России против Украины
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