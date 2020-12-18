"Вы не вступаете в дерьмо?.." Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить везде, чтобы "достучаться" до аудитории. Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире "Радио НВ" 17 декабря, что не ходит на пророссийские телеканалы.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.

"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – объяснил Кулеба.

В Украине пророссийскими называют, в частности, телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Их владельцем является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак. Эти телеканалы также связывают с пророссийским народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.