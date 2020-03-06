Яценюка могут назначить главой НБУ, Арахамия устал от интриг. Главное из Telegram-каналов

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Яценюк возвращается?

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза написал, что экс-премьер, лидер "Народного фронта" может стать председателем Национального банка Украины вместо Якова Смолия.

"[Представителей партии] "Слуга народа" уведомили, что Офис президента решил снимать Смолия. Но это может вызвать негативную реакцию на Западе. Поэтому хотят поменять на того, кто будет восприниматься Западом позитивно. Поэтому кандидатом номер один на сегодня является... (барабанная дробь) Арсений Петрович Яценюк. Вот такие новости", – заявил экс-нардеп.

В 2003–2005 годах Яценюк уже работал в Нацбанке: был заместителем при Сергее Тигипко; во время Оранжевой революции некоторое время был и.о. главы НБУ, когда Тигипко возглавил штаб кандидата в президенты Виктора Януковича и ушел в отпуск.

Дубилету могут дать должность в Кабмине

Бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет получит должность в правительстве Дениса Шмыгаля, утверждает Telegram-канал "Легитимный".

"Кейс по Дмитрию Дубилету уже решен и его вернут в правительство. Этот вопрос на контроле президента [Владимира Зеленского] и премьера [Дениса Шмыгаля]", – говорится в сообщении.

На какой пост будет назначен Дубилет, "Легитимный" не уточняет.

5 марта экс-министр говорил, что будет обсуждать, "в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу". О результатах обсуждения Дубилет не сообщал.

Арахамия устал от интриг

Telegram-канал "Темный рыцарь" утверждает, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия "готов уйти".

"Среди работников Офиса президента пошел слух, что у Арахамии состоялся разговор с [главой ОП Андреем] Ермаком и он заявил, что [устал] от интриг и готов уйти. После ухода Арахамии уйдут и некоторые его замы по фракции. Всех этих людей отбирал и назначал [экс-глава Офиса президента Андрей] Богдан", – пишет паблик.

Идет речь только о должности главы фракции или о сложении депутатского мандата, неясно.