Яковина: Китай не поздравил Путина с 70-летием. Это черная метка

"Все то, что он сейчас делает, – это повышение ставки в надежде на то, что одна из этих ставок сработает, сыграет – и он сможет спастись. [...] Не вижу для него возможности выхода. Потому что последнее, что я слышал из этой серии, в эту тему, – это то, что Китай не поздравил его с 70-летием (официальная дата рождения Путина – 7 октября. – "ГОРДОН"). Это черная метка со стороны Китая", – сказал он.

Обозреватель НВ считает, что "это означает, что Китай встал в российско-украинском вопросе, по сути, на сторону Запада".

"[Китай] не будет помогать Владимиру Путину, если Владимир Путин не сумеет завершить войну до 15 ноября (дата начала саммита G20 на Бали. – "ГОРДОН"). Вот если этого не случится – все: Путин останется один. Вообще один. У него не будет ни [президента Турции Реджепа] Эрдогана, ни Нарендры Моди – это индийский премьер-министр, – ни Си Цзиньпина, китайца, – никого. Он останется абсолютно один", – объяснил Яковина.

По его словам, раньше у Путина "были какие-то возможности съехать с этой темы благодаря помощи Китая, Индии, каких-то других стран".

"Но когда он остался абсолютно в полном одиночестве, он стал страшной обузой для своего собственного окружения", – подчеркнул Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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